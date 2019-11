Per la tradizionale festa di San Martino, la ricorrenza si festeggia con attività e intrattenimenti con musica e danze, ma anche degustazioni“. In Sicilia la festa è associata alla maturazione del vino nuovo che accompagna lo schiticchio. Per l’occasione si preparano i biscotti di San Martino, che di solito si gustano inzuppati nel vino. Intanto, a Villalba, la festa di San Martino è anticipata ad oggi domenica 10 novembre, in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 17,30 con la celebrazione della Santa Messa ed alle ore 20,00 con la degustazione di Muffolette, salsiccia e vino nuovo. Musica live col Duo Antonio Di Stefano e Danila. A Vallelunga Pratameno, invece, la festa si svolgerà domani 11 novembre, alle ore 20, al Centro Polifunzionale di Piazza Europa con degustazione di prodotti tipici ed animazione.