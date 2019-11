CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Con la presente i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare “Caltanissetta Protagonista” comunicano che non saranno presenti alla seduta del Consiglio Comunale straordinario in adunanza aperta in programma lunedì 11 novembre 2019 poiché ritengono, sotto il profilo della forma, la celebrazione di questo consiglio comunale non soltanto irrituale ma anche anomalo rispetto ai motivi che ispirano una tale convocazione di civico consesso.

Sotto il profilo politico invece notiamo la conferma della continuità con l’operato della Giunta Ruvolo (non abbiamo infatti dimenticato che quest’amministrazione ha recepito in toto per un altro anno ancora le scelte di bilancio di quella compagine); appare stridente, tuttavia, come una maggioranza rivoluzionaria ostenti invece azioni conservatrici accarezzando in modo anche grossolano parti della nostra società che legittimamente rivendicano radici storiche e principi dal loro punto di vista saldi e pervicacemente da ancorare ancora oggi al territorio e alla comunità. Non si spiegherebbe altrimenti la richiesta dell’ennesima intitolazione di un ambito pubblico.

Questa intitolazione ammorbidisce i rapporti, si inserisce perfettamente nell’ambito del politically correct e non costa consenso, come nel caso dell’intitolazione di Via Due Fontane al Sen. Alessi. Era davvero sottile il filo che univa questi due giganti della nostra storia politica. Ora li dividerà non una strada, ma un retrosala.

Il gruppo consiliare “Caltanissetta Protagonista”