SAN CATALDO – Grande attesa al centro commerciale “il Casale” di contrada Bigini a San Cataldo. Venerdì 15 novembre alle ore 17 minilive e firma copie dell’eclettica Giordana Angi che ad ottobre ha lanciato “Voglio essere tua”, nuovo album di canzoni inedite.

L’artista 25enne nata a Vannes, in Bretagna, che usa tre lingue per scrivere i suoi brani, racconta il suo ultimo lavoro: “Sono molto incentrata sui sentimenti e sull’amore, con varie sonorità che sono i colori dell’anima: malinconie, gioia, forza… Quando sono uscita da Amici, temevo di non poter avere lo stesso tempo e la stessa cura messi nel primo disco. Le canzoni sono molto esplicite: è un disco più leggero rispetto al primo, che rispecchiava un’altra fase della mia vita, ora sono più serena perché vedo che il mio lavoro si sta concretizzando. Questo album è più solare, è banalmente l’amore”. Artista, sulla rampa di lancio, che a 6 mesi da Casa e da Amici, dopo il singolo Stringimi più forte scrive d’amore ed è felice; ha un brano per il Festival di Sanremo 2020 – pare già consegnato ad Amadeus – e lavora a un pezzo per Laura Pausini.

L’evento nel centro commerciale di riferimento del centro Sicilia è una sorta di lancio per un bimestre straordinariamente ricco di eventi che avrà il suo inizio con l’immancabile “Black Friday” per poi accompagnare la clientela al Natale, impreziosito, da un programma fitto con tante iniziative per famiglie e giovani. “il Casale”, che si avvia a spegnere la decima candelina di compleanno, ai clienti che affollano quotidianamente i 58 negozi, offre oltre che marchi e brand nazionali, una cura ed attenzione dei servizi impeccabile.