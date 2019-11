SUTERA – Domenica 17 novembre 2019, escursione organizzata dall’Associazione God Sutera a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 13 con appuntamento è nei pressi del Museo Etnoantropologico in Piazza Carmine, a Sutera. Un’esperienza da fare per ammirare anche il panorama dall’alto degli 825 metri.

“ Partiremo da Piazza del Carmine – chiariscono gli organizzatori – per iniziare la nostra salita, che dal centro abitato ci condurrà alla parte più alta del Monte San Paolino. La prima sosta subito dopo il cancello di entrata sarà ad una abitazione bizantina. Dopo ricominceremo a salire per ammirare le colline suteresi e i vari paesi. Altra sosta obbligata alla “Campanella” per suonare tre tocchi di buon auspicio e vedere a strapiombo il quartiere “nuovo” della Città: “Il Giardinello”. Si continuerà a salire senza scalini fino ad arrivare ad uno ampio terrazzo sulla cima, su cui posa l’oblunga massa del Santuario Diocesano di San Paolino, eretto nel 1374 da Giovanni III Chiaramonte. Più volte oggetto d’interventi nell’ultimo secolo, la chiesa è affiancata da un ex convento del primo ‘700 dei PP. Filippini, adesso ristrutturato. L’ultima salita è per i più audaci sulla vetta del campanone dove si potranno ammirare l’Etna, le Madonie e il mare di Agrigento. Il ritorno, tutto in discesa, sarà l’occasione per magnifici scatti fotografici. Giungeremo al punto di partenza, per fare una breve sosta di ristoro per visitare il Rabato (quartiere arabo) poco distante.

Informazioni sul percorso: Si tratta di un percorso in salita con scalini e tratti in pendenza partendo dal centro dell’abitato (Piazza Carmine). La sua lunghezza complessiva è di circa 1,50 km, con un dislivello di circa 150 mt. Per percorrerlo interamente occorrono circa 2 ore, soste comprese.

Difficoltà e classificazione CAI: (Medio).

Note: Consigliamo di indossare un abbigliamento adeguato, con scarpe da trekking, pantaloni lunghi leggeri e uno zaino. Portate con voi almeno una bottiglietta d’acqua.

L’evento si può annullare per condizioni meteorologiche sfavorevoli avvisando i partecipanti il giorno prima.

Costo: € 8,00 a persona. Include quota assicurativa, trekking guidato e una sosta ristoro.

Come arrivare a Sutera:

Da Agrigento: prendete la SS. 189 in direzione Palermo, al km 36 circa incrocerete il bivio per Campofranco, dopo circa 2 km il bivio per Sutera, distante 5 km.

Da Palermo: prendete la SS. 121 e poi la SS. 189 in direzione Agrigento, al km 98 circa incrocerete il bivio per Campofranco, dopo circa 2 km il bivio per Sutera, distante 5 km.

Da Catania: Percorrete l’autostrada Catania/Palermo e immettetevi sulla SS. 640 Caltanissetta/Agrigento. Uscite quindi in direzione Serradifalco (SP. 23) e immettetevi sulla provinciale Serradifalco/Mussomeli. Dopo 20 km incrocerete il bivio per Sutera, distante 6 km circa.

Info e Contatti:

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 novembre alle 21.00, ma vi consigliamo di affrettarvi a chiamare i nostri referenti:

Ass. GOD 320.0733942

Nino 333.8224193 anche WatsApp

Paolino 338.9158267