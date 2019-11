MUSSOMELI – Esordio difficile in casa per le ragazze della Don Bosco Arcistrauss domenica scorso al Palazzetto Salvatore Palumbo. La seconda giornata della serie D di calcio a 5, porta come avversarie la ben più attrezzata ASD Concordia di Agrigento. Dopo un inizio di primo tempo buono, con le rossoblu ben messe in difesa, le agrigentine fanno prevalere il miglior tasso tecnico e l’esperienza, segnando di 5 reti. Sul finire della prima frazione le padrone di casa accorciano le distanze chiudendo sul 1 a 5. Il secondo tempo però non è altrettanto buono e le agrigentine dilagano. A tratti si vede qualche fiammata della Don Bosco. Il fischio finale ferma il risultato sul 4 – 12 per le ospiti. C’è ancora tanto su cui lavorare, ma si nota già qualche piccolo passo avanti.