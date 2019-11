Anche nella Provincia di Enna l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la propria Patrona, la Virgo Fidelis. Nel capoluogo, nell’antica e solenne cornice del Duomo, si è svolta una Santa Messa officiata dal Vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, alla quale hanno preso parte le massime Autorità giudiziarie, civili e militari nissene. Il Comandante Provinciale Colonnello Saverio Lombardi circostanza ha ringraziato – oltre le Autorità intervenute – la numerosa e partecipe rappresentanza di carabinieri in servizio, in congedo e i familiari dei Caduti presenti. Si è celebrata anche la “Giornata dell’Orfano”, con la quale si è ricordata la particolare e meritoria attività che l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri svolge in favore di tutti i figli dei militari caduti in servizio e che oggi assiste centinaia di orfani, sostenendoli nelle difficoltà della vita, attraverso la costante vicinanza dell’Istituzione.