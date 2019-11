CANICATTI’ – Scambia la mandragora per spinaci, la mangia ed entra in coma. Il reparto di Medicina Interna dell’ospedale Barone Lombardo di Canicatti’ (AG) e’ riuscito a salvare la vita ad un sessantenne. Sono stati somministrati i primi farmaci, e’ stata eseguita una risonanza magnetica in urgenza, e poi i sanitari si sono messi in contatto con il Centro anti veleni di Milano. I medici milanesi hanno comunicato che l’antidoto per la mandragora era disponibile all’ospedale Garibaldi di Catania dove e’ giunto un autista dell’ospedale di Canicatti’ che, nel corso della notte, ha prelevato l’antidoto. Quando i medici lo hanno somministrato al paziente, il sessantenne si e’ risvegliato subito dal coma. “Si tratta sicuramente – commenta il primario di Medicina Interna Giuseppe Augello – di un caso di buona sanita’. Intendo ringraziare Santi Cantarella e Pina Cavaleri che sono intervenuti nell’immediatezza facendo la diagnosi e il primo intervento, e Davide Taverna che ha assistito il paziente nelle ore successive. I ringraziamenti vanno anche ai medici rianimatori, ai radiologi, agli infermieri del reparto di Medicina Interna, ed a tutto il personale del Barone Lombardo”