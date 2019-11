Finisce in pareggio il derby nisseno tra Asd Acquaviva e Apd Sommatinese Calcio. Rossoblu di casa così in campo: Alongi tra i pali, difesa a 4 con Caruso e Favata centrali, Pavone e D’Amico terzini, Lombardo in posizione di playmaker, mezzale Orlando G. e Catania, in avanti Messina con Petrone e Orlando M. in appoggio. Partono bene gli uomini di Paduano che provano ad impostare il gioco a centrocampo sfruttando la velocità degli attaccanti e le sgroppate sulla sinistra di Pavone. Ma al 10′ è la Sommatinese a passare in vantaggio: sui sviluppi di un calcio piazzato dalla destra, Fonti, sfruttando una difettosa marcatura della difesa di casa, riesce a colpire di tacco battendo il portiere rossoblu. Acquaviva che prova subito a reagire riprendendo stabilmente il possesso palla riuscendo ad impensierire il portiere ospite in un paio di occasioni: al 25′ filtrante di Petrone per Messina che calcia verso la porta dove l’estremo difensore ospite si fa trovare pronto per la respinta, al 30′ Orlando M. viene agganciato in area al momento della conclusione, direttore che lascia correre, e lo stesso Orlando prova a calciare da terra ma la conclusione debole è respinta nuovamente da Alessi. Finisce quindi la prima frazione con gli ospiti in vantaggio. Stesso copione nel secondo tempo con Caruso e compagni decisi a pervenire al pareggio. Rossoblu che ci provano in tutti in modi senza però riuscire a concludere verso la porta ospite. Al 92′ l’episodio che sembra chiudere definitivamente la contesa: contropiede degli ospiti che sorprende i padroni di casa, D’Amico commette un fallo tattico da ammonizione nella metà campo ospite ma il (mediocre) direttore di gara decide di espellere il centrale di casa. Sembrerebbe finita ma al 96 arriva il goal del meritato pareggio: Messina sfugge al marcatore sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Arnone che non può far altro che depositare la palla in rete per la gioia dei padroni di casa. Triplice fischio che arriva al 97 minuto. Pareggio tutto sommato giusto vista la quasi totale inoperosità di entrambi gli estremi difensori, con l’Acquaviva che ha sicuramente provato a fare qualcosa di più. Resta sicuramente la prova di carattere dei padroni di casa che hanno provato fino alla fine a riacciuffare il risultato anche in inferiorità numerica. Domenica ennesimo scontro diretto sul campo dell’Atletico Montallegro.

ASD ACQUAVIVA: Alongi, Favata, Pavone (48′ Arnone), Caruso (68′ Aratore), Lombardo (71′ Mingoia), D’Amico C., Catania (80′ Falletta), Orlando G., Messina, Petrone, Orlando M. (62′ Mongiovì). A disp.: Puntrello, Mantio, Diliberto, Pellitteri. All.: Giuseppe Paduano

APD SOMMATINESE: Alessi, Giannone, Cammarata, Ambouni, Tricoli (70′ Cigna), Dainotta (78′ Dibilio), Fonti, Pulci, Lauricella, Sammarco (75′ Di Blasi), Noto (80′ Vendra). All.: Sammartino Arbitro: Sacheli della sezione di Agrigento (c.p.)