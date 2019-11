(c. p) – Ritorna alla vittoria l’Asd Acquaviva di mister Paduano. Vittoria che arriva a conclusione di una gara ben giocata dai rossoblu. Acquaviva in campo con il più classico 4-4-2: Puntrello a difesa della porta, D’Amico C – Caruso coppia centrale di difesa con Aratore e Mongiovì esterni; centrocampo a 4 con Mingoia, Catania, Orlando G. e Messina, in avanti Petrone – Arnone. Padroni di casa che mantengono il possesso palla fin dal fischio d’inizio. Prima occasione che capita sui piedi di Arnone, bravo a sfruttare un errato disimpegno della difesa ospite, su cui si fa trovare pronto l’estremo difensore Serrao. Al 32′ il vantaggio dei padroni di casa: Orlando G. calcia improvvisamente da fuori area sorprendendo il portiere del Vallelunga. Acquaviva che riesce a costruire occasioni per il raddoppio non sfruttate nel migliore dei modi dai suoi attaccanti. Da segnalare la bella parata di Puntrello su un colpo di testa di un attaccante ospite conseguente ad un calcio piazzato. Seconda frazione in cui l’Acquaviva abbassa erroneamente il baricentro concedendo il possesso palla agli ospiti che provano a spingere con lanci lunghi che non impensieriscono la difesa di casa. Acquaviva che all’80 colpisce in contropiede: ottimo lavoro del neo entrato Sorce che serve in profondità Messina, progressione sul fondo e servizio al centro per l’ottimamente appostato Mingoia che non può far altre che segnare il goal del raddoppio. Rossoblu che chiudono la contesa al 94′: ripartenza in contropiede di Sorce, apertura per l’accorrente Pellitteri che batte Serrao per il definitivo 3 – 0. Così Mister Paduano nel dopo partita: “Buona la prova dei miei ragazzi. Hanno giocato una partita di forza e grinta. La squadra ha voluto questa Vittoria a tutti i costi, dimostrando che tutti gli elementi sono fondamentali, dopo l’1 a 0 abbiamo sofferto un po e ci siamo schiacciati, poi l’ingresso di Pellitteri e Sorce ha cambiato la partita, siamo riusciti nuovamente a prendere campo e a mettere il risultato in cassaforte. Voglio complimentarmi con i miei ragazzi, in un periodo un po difficile e sfortunato hanno lottato con i denti per questa Vittoria”. Acquaviva che domenica affronterà in casa l’Atletico Licata.

ASD ACQUAVIVA: Puntrello, Mongiovì, Aratore (30′ Pavone), Caruso, Catania (75′ Pellitteri), D’Amico C, Messina (85′ Diliberto), Orlando G, Arnone (55′ D’Amico D), Petrone (78′ Sorce), Mingoia. A disp.: Mantio, Giuliano, Orlando M, Favata. All.: Paduano Giuseppe

ASD VALLELUNGA: Serrao, D’Anna, Bongiovanni (78′ Grasso), Scibetta, Nigrelli, Musa, Scozzaro, Coco (53′ Savarino), Insinna (70′ Trabona), Comis, Fiorella. All.: Ricotta Arbitro: Graci sezione di Agrigento