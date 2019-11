CALTANISSETTA – “Stamattina a Caltanissetta ho partecipato ad un incontro dell’Unione Italiana ciechi, iniziativa meritevole di condivisione in quanto volta all’integrazione di fasce di popolazione svantaggiate, oltre al miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti presenti nel nostro territorio. I loro diritti sono una nostra priorità. Mi farò portavoce per la promozione di una serie di azioni in grado di garantire la loro assistenza e la tutela dei loro interessi. Inoltre, ci impegneremo affinché sia attuata la piena integrazione sociale e culturale di tutti i soggetti ciechi e ipovedenti”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso