CALTANISSETTA – Slitta al prossimo 15 novembre la sentenza del processo Borsellino quater che si celebra davanti alla Corte d’assise di Caltanissetta. Il 15 novembre sono previste prima le repliche di accusa e difesa e poi la Corte si ritirerà in Camera di consiglio per emettere la sentenza, prevista in un primo momento per venerdì 8 novembre. Alla fine della requisitoria l’accusa ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado per tutti i cinque imputati, del processo sulla strage di via d’Amelio. Il Procuratore generale Lia Sava e i pg Antonino Patti, Carlo Lenzi e Lucia Brescia, hanno chiesto la conferma dell’ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, già condannati all’ergastolo per strage e per i falsi collaboratori Calogero Pulci e Francesco Andriotta, condannati alla pena di dieci anni ciascuno per calunnia. Reato prescritto invece per Vincenzo Scarantino, perché sarebbe stato «indotto a mentire».