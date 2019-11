Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in un negozio in viale Conte Testasecca. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, una donna, assieme a due giovani, si sarebbe presentata all’interno del negozio avventandosi contro una commessa. A quel punto, due persone che si trovavano all’interno del negozio sarebbero intervenute a difesa della commessa, ma a loro volta, avrebbero subito analogo trattamento. Cosa possa avere scatenato tale stato di cose non è dato sapere. Tra le ipotesi non viene scartata quella di carattere sentimentale. La Polizia, intervenuta sul posto, è impegnata a ricostruire l’accaduto. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 in quanto alcune persone coinvolte hanno dovuto far ricorso alle cure del caso presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia.