CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un nisseno ventottenne per il reato di porto di armi o oggetti atti a offendere. Gli agenti, nel corso dei servizi di pattugliamento in centro storico, alle 3.30 di venerdì hanno proceduto al controllo dell’uomo, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia. Il ventottenne è stato sottoposto a perquisizione personale e nella sua tasca destra gli agenti hanno trovato un tirapugni in metallo, oggetto dal potenziale offensivo letale del quale ne è vietato il porto in luogo pubblico. Il tirapugni è stato sequestrato, l’uomo denunciato.