E’ ripresa alla 11.15 la circolazione sulla linea Caltanissetta Xirbi-Bicocca, sospesa ieri pomeriggio alle 17 per la presenza di alberi e detriti sui binari fra Dittaino e Motta e, questa mattina, per l’allagamento della stazione di Sparagogna. Circolazione regolare dalle 8 sulla Palermo-Agrigento/Caltanissetta Xirbi, dopo i rallentamenti, con riduzione di velocita’ a 40 km/h, nella prima mattinata. Come da programma, e’ sospesa precauzionalmente per l’intera giornata la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicatti’ e Catania-Caltagirone. In considerazione del perdurare dell’allerta meteo, nel pomeriggio e’ stato riprogrammato, con riduzioni, il servizio sulle linee Agrigento-Palermo, Catania-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento e nel Trapanese. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.