“Ciò che dovevamo fare per accelerare la caduta del governo Conte lo abbiamo fatto ieri notte, noi con gli umbri”, “che cosa il governo farà non lo so dire. Io, con il mio carattere, avrei rassegnato le dimissioni ieri stesso”, “con un Ceffone come quello dato dagli umbri non si può far finta di niente, è scandaloso che Conte si permetta di dire che valgono il 2% della popolazione nazionale”. Così la leader di FdI, intervistata su Rtl, aggiungendo che “il racconto è manipolato sulla base dell’interesse di persone che vogliono restare abbarbicate alla poltrona, ma più lo fanno contro la volontà popolare, più i dati peggioreranno, quindi suggerisco loro di prendere atto della sconfitta”