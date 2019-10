MESSINA – E’ finito in carcere per rapina un 35enne di MESSINA. Vittima la moglie, dalla quale si stava separando e a cui ha sottratto con la forza la somma di 300 euro, una stecca di sigarette e i documenti personali custoditi nella borsa. Le indagini, eseguite dai poliziotti e coordinate dalla locale Procura, hanno permesso di ricostruire l’episodio verificatosi lo scorso settembre quando l’uomo e’ riuscito ad introdursi in casa contro la volonta’ della donna, minacciandola di morte e, dopo averla picchiata con calci e pugni, l’ha rapinata. L’indagato, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e’ stato trasferito presso la locale Casa Circondariale. (ITALPRESS).