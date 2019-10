La dispersione scolastica rappresenta un problema sociale che tutti i Paesi avanzati cercano di ridurre. In Italia la quota di dispersione scolastica, tra quella esplicita (studenti che non hanno finito il ciclo di studi) e quella implicita (studenti che escono dalla Scuola senza le competenze fondamentali), supera il 21%, colpisce quindi un giovane su cinque. E’ quanto emerge da un rapporto Invalsi che ai dati Istat sulla dispersione scolastica esplicita (14%) aggiunge quelli dell’implicita (7,1%). Da un punto di vista geografico, solo il Veneto e la provincia autonoma di Trento riescono a mantenere la quota dei dispersi totali al di sotto del 10% dei giovani. In tutto il resto del Centro-Nord la quota di dispersi totali oscilla tra il 15% e il 20%, ma in molte regioni del Mezzogiorno i dispersi totali sono piu’ del 25% fino a raggiungere il 31,9% in Campania, il 33,1% in Calabria, il 37% in Sicilia e il 37,4% in Sardegna. Secondo Roberto Ricci, responsabile nazionale Invalsi, “si puo’ dire che un giovane su tre, in eta’ compresa fra i 18 e i 24 anni, in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna non possiede le competenze di base nella capacita’ di lettura, nell’effettuare semplici calcoli, per non parlare della comprensione della lingua inglese”.