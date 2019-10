SAN CATALDO. Il Comune ha prorogato l’affidamento del servizio di Ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi. Il contratto con la ditta Rifugio Mimiani di Caltanissetta era in scadenza, per cui s’è proceduto al rinnovo. E’ stata avviata la procedura negoziata secondo la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi avvalendosi delle convenzioni CONSIP facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio. Tuttavia, nelle more del completamento della procedura negoziata s’è ritenuta indispensabile la prosecuzione del servizio da parte della ditta Rifugio Mimiani (che ha dato la sua disponibilità), mediante proroga tecnica del contratto attualmente in essere, agli stessi patti e condizioni, anche di tipo economico. La proroga è stata fissata al 31 gennaio 2020 e comunque fino alla data, anche eventualmente anteriore di affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario.