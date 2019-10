SAN CATALDO. Alla vigilia della presentazione ufficiale in programma domenica nel quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, incontro stamani a Palermo presso il Centro Padre Nostro di Brancaccio tra il presidente del Comitato di quartiere Vincenzo Siracusa e l’artista Maria Vita Muratore che ha realizzato la Maiolica in ceramica raffigurante il Beato Pino Puglisi che sarà inaugurata domenica 20 ottobre a Pizzo Carano Sant’Anna. IL presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, nell’esprimere sincera gratitudine al Presidente Artale per il dono fatto al quartiere, ha ringraziato anche l’artista per l’opera da lei realizzata facendole dono di una targa ricordo da parte del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna. <Credo che la risposta più bella – ha concluso Siracusa – sarà domani, quando le future generazioni troveranno un territorio migliore. Lavorare oggi per non tralasciare la voglia di essere protagonisti attivi di questa società. Certamente con mille difficoltà, ma orgogliosi di costruire il presente per un futuro migliore>.