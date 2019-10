SAN CATALDO. Domenica 20 ottobre, presso il quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo; sarà inaugurata la Maiolica in ceramica raffigurante il Beato Pino Puglisi. Ad annunciarlo è stato il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa (nella foto). La maiolica è un dono del centro Padre nostro di Palermo nella persona del Presidente il dott. Maurizio Artale. L’opera è stata realizzata, dall’artista Mariavita Muratore, assieme alle anziane, del centro di Brancaccio. <Sono grato di questa altra importante opera che viene ad arricchire un pezzo di territorio sancataldese; che sempre più cresce, per indice di gradimento – ha detto Vincenzo Siracusa – Ringrazio di cuore le varie aziende che si stanno spendendo per la realizzazione del giardino che sarà arricchito dalla ceramica>. In particolare Vincenzo Siracusa ha ringraziato la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, sempre vicina alle tante iniziative promosse dal comitato di quartiere, ma anche a Salvo La Rosa per aver accettato l’invito di partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Ringraziamenti anche per la ditta Green Max, per la cura del verde. All’impresa Scarantino, per la manodopera, all’Azienda, Centro Resine dei fratelli Guttilla per il dono prezioso, di due grandi fioriere che andranno a sostituire, i tronchi delle palme ormai da anni privi di vita a causa del punteruolo rosso, alla cooperativa La Roccia, per la vicinanza avuta attraverso il materiale che in tante occasioni abbiamo usufruito, tra cui l’ultima che vivremo domenica 20, alla commissione Straordinaria, del comune di San Cataldo, vicini in modo speciale al quartiere, alla Banda Musicale, “Libera Associazione sancataldese”, che sempre in maniera particolare arricchisce con la musica il quartiere, alla Proloco di San Cataldo. Il tutto nel contesto di un momento attraverso il quale sarà possibile promuovere e valorizzare l’immagine stessa del quartiere sancataldese in una prospettiva di crescita e sviluppo di opportunità per tutti e per ognuno.