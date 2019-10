CALTANISSETTA – “Ieri ho visitato il Museo Archeologico multidisciplinare di Caltanissetta per incontrare al nuovo direttore, l’arch. Luigi Gattuso, con il quale ci siamo confrontati sulle prossime attività del museo medesimo. Ho prontamente fornito la mia collaborazione per portare crescita e sviluppo al territorio, con investimenti che siano da traino sia per le attività culturali che turistiche. Un incontro preliminare, al quale sono sicuro ne seguiranno altri, tutti finalizzati a valorizzare il patrimonio all’interno della struttura museale, che deve essere sia tutelato, che promosso – al pari di altri siti culturali – con adeguati percorsi che creino le condizioni migliori alla fruizione di tali testimonianze storiche sul nostro territorio”. Così in una nota il componente della Commissione Cultura, formazione e lavoro, on. Michele Mancuso, del Gruppo parlamentare di Forza Italia al Parlamento Siciliano.