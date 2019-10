MILENA. La minoranza consiliare di “Milena Domani”, di cui è capogruppo Alfonso Cipolla, ha chiesto all’amministrazione comunale di consentire la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale. <Proponendo la diretta streaming delle sedute consiliari intendiamo allargare gli spazi democratici dentro il Palazzo Municipale>, hanno sottolineato i consiglieri di minoranza Alfonso Cipolla, Angela Falcone, Maria Carmela Ferlisi e Maria Giulia Provenzano che hanno proposto al Presidente del Consiglio Giovanni Randazzo e al Sindaco Claudio Cipolla una mozione per la trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale. <Vogliamo che la cittadinanza sia adeguatamente informata dell’attività consiliare posta in essere dai loro rappresentanti in consiglio comunale>. Inoltre la minoranza, con tale mozione, vuol <Consentire ai cittadini di avvicinarsi alla politica>. Da qui una mozione con la quale impegnano il Sindaco e la Giunta ad adottare tutte le iniziative necessarie perché le sedute del Consiglio comunale <Siano trasmesse nell’immediato futuro in diretta streaming sul sito web del Comune di Milena, impiegando, se possibile, il personale e implementando le attuali tecnologie ed infrastrutture informatiche nell’ottica dell’efficienza e del contenimento dei costi>. La minoranza infine, nel confidare nella sensibilità di sindaco e presidente del consiglio, s’è anche detta disponibile a scrivere insieme alla maggioranza le norme del Regolamento che disciplinerà la trasmissione in diretta <al fine di creare un momento di costruttiva condivisione>.