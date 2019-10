Soddisfazione anche dal Vice coordinatore di Forza Italia Giovani a Palermo, Giovanni Tarantino: “Finalmente si legittima la Consulta regionale, nella considerazione che in precedenza ci sono stati degli abusi. Ringrazio i promotori del ddl che oggi è legge, l’on. Giuseppe Milazzo – primo firmatario – e l’on. Stefano Pellegrino. Siamo favorevoli non solo alla gratuità della partecipazione giovanile all’interno della Consulta – come proposto da Fratelli d’Italia con un proprio emendamento – ma abbiamo fortemente voluto inserire un subemendamento grazie al quale non è previsto nessun rimborso spese. D’altronde, la politica non si fa per guardare al proprio interesse economico, bensì per offrire alla collettività un servizio, con dedizione e impegno”.