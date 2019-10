CAMPOFRANCO. E’ stato finanziato il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero comunale. Lo ha reso noto il sindaco. Si tratta di un progetto che ha ottenuto un finanziamento del Governo nazionale di 50 mila euro concesso a tutti i comuni d’Italia al di sotto di 5 mila abitanti e che consentirà di usare parte di questo importo per progettare e realizzare alcuni interventi per la messa in sicurezza di immobili comunali e in questo caso di “mobilità sostenibile”. Uno degli interventi che il sindaco, in sinergia con l’assessore ai servizi cimiteriali Franca Zarbo, ha inteso progettare e realizzare è l’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche” al cimitero che attualmente non consentono ai disabili in carrozzina e i non deambulanti di arrivare nella parte bassa in quanto il cimitero stesso è come se fosse diviso in due parti con la sola scala (nella foto) che fa raggiungere le tombe poste nella parte inferiore. <L’iniziativa ci era stata segnalata e sollecitata da diversi cittadini, forze politiche e consiliari e condivisa comunque dall’amministrazione che potrà dare corso dopo 25 anni di… attesa, ha rilevato Rino Pitanza. Entro il 31 ottobre i lavori dovranno essere appaltati e si spera che entro la fine del 2019 possano essere realizzati. Con il finanziamento si effettueranno altri due interventi che l’amministrazione comunale renderà noti quanto prima.