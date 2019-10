CAMPOFRANCO. Sono 19 i neo diplomati campofranchesi che domenica mattina alle 11,30 sono stati convocati personalmente in comune dal Sindaco per un incontro comunitario nel corso del quale l’amministrazione ha illustrato l’iniziativa di un viaggio premio per 4 di loro (2 maschi e 2 femmine) a Roma a visitare la capitale, la sua storia, le sue istituzioni e quant’altro possa servire a ricordare un avvenimento che i 4 ragazzi porteranno con loro per il resto della loro vita. Il viaggio, il soggiorno e quant’altro saranno a carico dell’amministrazione che ha deciso di affidarsi al sorteggio integrale e uguale per tutti senza andare a cercare discriminazioni di sorta. Ecco i ragazzi diplomatisi quest’anno scolastico 2018/2019 appena concluso: Arnone Carmelo, D’Anna Francesco, Di Bona Tania, Falletta Francesco, Giuliano Elison, Giuliano Giuseppe, Giusa Roberta, Mattina Greta, Mazzara Vincenzo, Nicastro Erika, Pera Edoardo, Pera Giuseppe, Provenzano Martina, Schillaci Calogero, Scozzaro Giuseppe, Scroppo Eddy, Scroppo Nataly, Testa Sara, Varagona Emanuele. Il sindaco Rino PItanza ha spiegato: <Abbiamo stabilito di fare l’incontro di domenica per dare a tutti i ragazzi la possibilità di essere personalmente presenti, unico vincolo che abbiamo voluto dare per una condivisione totale dell’iniziativa. Siamo sicuri, anche stavolta, di aver fatto una cosa buona e giusta nell’offrire ai nostri giovani e alle loro famiglie>.