ll Commissario provinciale della Lega, Oscar Aiello, sottolinea che al tavolo tecnico tenuto, lunedì 21 ottobre, al Comune di Caltanissetta sulla problematica del raddoppio della SS640, non sono stati invitati né i Deputati del territorio, né esponenti dell’Opposizione. Aiello evidenzia: “Capisco che il M5S è ormai abituato a convocare riunioni di famiglia, ieri però sarebbe stato opportuno e politicamente corretto invitare a quel tavolo tecnico, non solo i Deputati che rappresentano la Provincia di Caltanissetta, ma anche le forze politiche d’Opposizione. Organizzare invece riunioni inter nos – aggiunge il Commissario della Lega – da la sensazione che il M5S abbia la presunzione, senza averne probabilmente le capacità, di voler risolvere da solo tutti i problemi del mondo come se ci fosse un trofeo da portare a casa. Anche in questo caso non vi è in gioco un interesse di parte, ma di un intero territorio. Per il futuro invito per tanto il M5S a non comportarsi più da padrone del pastificio – conclude Aiello – e a coinvolgere i Deputati e l’Opposizione, che potrebbero contribuire solo positivamente.”