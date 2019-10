E’ di sei il numero dei feriti in uno scontro tra due auto verificatosi stamani lungo la Ss 640, nel tratto dopo la galleria che, uscendo da Caltanissetta, va in direzione di Pietraperzia. Nell’incidente sono state coinvolte due macchine. Nella prima, una Mercedes, vi erano due persone di Barrafranca. Nella seconda, una Honda, vi erano invece alcuni turisti. Nell’impatto le due auto sono andate distrutte. I feriti, invece, sono stati tutti trasportati al pronto soccorso del Sant’Elia grazie al 118 le cui ambulanze li hanno portati in ospedale. Fortunatamente, nonostante l’impatto che ha letteralmente distrutto le loro auto, sembra che nessuno di loro sarebbe in condizioni critiche. Sul posto, oltre a Vigili del fuoco ed Anas, anche la sezione Volanti di Caltanissetta che , tramite i suoi agenti, è stata chiamata a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.