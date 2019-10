Il traffico sulla strada statale 190 “Delle Solfare” e’ provvisoriamente bloccato a Butera, nel nisseno, per la presenza di un mezzo pesante che, dopo avere sbandato, si e’ messo di traverso al km 57,500. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che sul posto e’ presente il personale della societa’ per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione.