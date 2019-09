SAN CATALDO. In occasione del ventinovesimo anniversario del sacrificio del giudice Rosario Livatino, il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa s’è recato nel luogo, lungo la ss 640, nel quale fu ucciso dalla mafia. <Rosario Livatino sia oggi esempio per le future generazioni>, ha sottolineato con emozione Vincenzo Siracusa che s’è soffermato in religioso silenzio davanti alla stele che ricorda il giudice canicattinese ucciso dalla mafia. Vincenzo Siracusa ga deposto un omaggio floreale sulla stele portando il pensiero e la preghiera sua e delle famiglie di Pizzo Carano Sant’Anna. Un’iniziativa certamente lodevole che fa il paio con la recente visita a Palermo dello stesso Siracusa in occasione dell’anniversario dell’uccisione di un altro simbolo dell’antimafia come il beato don Pino Puglisi al quale lo stesso Vincenzo Siracusa ha dedicato un proprio libro.