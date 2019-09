La multa di 350 euro comminata dalla Polizia locale di Mestre a Monday, un immigrato nordafricano di 28 anni che puliva strade e marciapiedi con l’intento di chiedere una piccola offerta, è stata ritirata. Lo ha reso noto la Polizia locale. Una decisione che è stata accolta con sollievo dai tanti cittadini che si sono schierati dalla parte di Monday chiedendo il ritiro della sanzione ritenuta eccessiva. La multa gli era stata comminata in quanto avrebbe pulito le strade senza alcuna autorizzazione del Comune. Diverse anche le telefonate di cittadini agli stessi vigili per perorare la causa del giovane. Tanta la solidarietà per lui. Alla fine la multa è stata ritirata. Monday, che è disoccupato per aver perso il suo posto di lavoro come saldatore, non volendo chiedere soldi senza fare nulla, aveva deciso di pulire le strade per qualche offerta. I soldi nel frattempo raccolti dall’avvocato Matteo D’Angelo per pagare la multa medesima potranno essere destinati allo stesso immigrato nordafricano con l’auspicio che possa arrivare per lui un lavoro come saldatore.