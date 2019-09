Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno deferito alla Procura della Repubblica di Enna T.R., classe 2000, di nazionalità ghanese, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto che un agente del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, libero dal servizio, ha notato per le vie del Centro di Aidone due extracomunitari che si aggiravano con fare sospetto. Pertanto, dopo avere avvisato il proprio Ufficio, l’Agente ha chiesto loro i documenti, ma uno dei due ha iniziato a fuggire per le vie di Aidone. L’agente s’è messo al suo inseguimento fino a quando, non senza difficoltà, è riuscito a bloccarlo con l’ausilio di altro Personale, sopraggiunto sul posto. L’uomo, T.R. di anni 19, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due “stecche” di carta contenenti sostanza stupefacente per un peso lordo complessivo di 2,4 gr. Condotto presso il Commissariato, dopo le formalità di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e resistenza a Pubblico Ufficiale.