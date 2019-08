MUSSOMELI – Il sindaco Catania ha ieri comunicato, in una nota, sul social che “il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, grazie anche ai numerosi solleciti effettuati dalla nostra Amministrazione, ha trasmesso questa mattina all’Assessorato Regionale Infrastrutture per il relativo finanziamento il progetto esecutivo lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Km. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16 Mussomeli – Villalba – Progetto esecutivo del Maggio 2019, dell’importo complessivo di € 550.000,00. CUP: I87H17000320002. Questo intervento servirà a rimuovere e risolvere definitivamente i movimenti franosi esistenti lungo la strada Mussomeli – Villalba che tanti disagi creano ai numerosi pendolari, studenti e visitatori. Continua il nostro impegno, in collaborazione con le Istituzioni titolari delle strade, per migliorare la viabilità nel nostro territorio”.