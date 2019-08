SAN CATALDO. Un incidente stradale s’è verificato stamani a Roccella, a metà trada tra Serradifalco e San Cataldo. Coinvolte due auto. Su una delle due viaggiavano due coniugi di Montedoro, entrambi cinquantenni, che si stavano recando in ospedale per far visita ad una parente. Sull’altra invece viaggiava un anziano settantenne che proveniva da contrada Palo. L’urto tra le due auto è stato violento. I tre sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ad avere la peggio è stato uno dei due coniugi montedoresi che guidava la propria auto e che è stato ricoverato nel reparto di Neurochirugia con una frattura. Fratture avrebbe riportato anche la moglie, mentre l’anziano che guidava l’auto proveniente da contrada Palo non avrebbe riportato conseguenze dall’impatto.