Delia pronta per la giornata dedicata al folklore internazionale che si svolgerà venerdì 9 agosto. Attesi ben cinque gruppi folckloristici internazionali provenienti da Messico, Brasile, Polonia, Romania e Slovacchia che si esibiranno con musiche dal vivo. L’appuntamento prenderà il via alle 19 con una sfilata, che si annuncia ricca di danze, canti e balli, per le vie del paese, a cui seguirà lo spettacolo serale nella centralissima piazza Madrice, cuore pulsante dell'”Estate Deliana”. L’evento, molto atteso, è stato organizzato dal Comune di Delia e dal gruppo folkloristico “I Picciotti da purtedda” di Agrigento. <<Si tratta di un evento significativo sotto il profilo della multiculturalità e fortemente aggregativo, che si prefigge di diffondere un folklore di sicuro valore artistico, ma anche di promuovere a livello locale la conoscenza di nuovi popoli in grado di diffondere e rafforzare l’idea di fratellanza e la cultura della pace – ha detto l’assessora alla Cultura Piera Alaimo. A Delia, paese ospitante, domani arriveranno canti, balli e danze da varie parti del mondo. Ci aspettiamo una forte partecipazione di pubblico e soprattutto di giovani che venerdì avranno l’opportunità di conoscere nuove tradizioni popolari>>. Il gruppo folkloristico “i Picciotti da Purtedda “ è nato con il preciso scopo di mantenere vivo e diffondere lo schietto e genuino folklore Agrigentino, e di far conoscere l’entroterra siciliano ad altri gruppi folkloristici.