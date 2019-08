A Matteo Salvini “consiglio di ritirarsi”. La ‘sentenza’ arriva dall’ultimo dei grandi democristiani ancora attivi, Ciriaco De Mita, Sindaco di Nusco, che si lascia intervistare dalla figlia Antonia, in un video su Facebook. A Matteo Salvini “consiglio di ritirarsi” spiega l’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc perché “la politica e’ pensiero, non è arroganza, promessa. Un ministro dell’Interno che in un anno e mezzo non sta mai al governo ed è sempre in giro pronto a promettere, minacciare, risolvere, cantare, farsi flash insieme…”. “Se si misura il tempo perso per questo tipo di solidarietà soprattutto con le donne…credo che sia il grande lavoro di Salvini. Non mi pare che questo tipo di lavoro sia un pensiero politico che abbia successo”.