“Sono assolutamente certo che il voto online e la piattaforma degli iscritti non verranno bypassati, dovremo prendere una decisione tutti insieme”. Lo ha affermato il leader del Movimento Cinque Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, nel corso di una diretta Facebook in merito alla possibilita’ che la continuazione dell’esperienza di governo dei pentastellati sia sottoposta al voto su Rousseau. Secondo Cancelleri, nel Movimento Cinque Stelle “vige una grandissima regola di democrazia: gli iscritti- ha ricordato rivolgendosi a elettori e attivisti- avranno comunque l’ultima parola”. Secondo il deputato M5S all’Assemblea regionale siciliana, dunque, “il voto online ci sara’, per decidere se questa esperienza di governo deve continuare sulla base di una piattaforma programmatica e di un partner. Al momento non ci interessano i nomi- ha aggiunto- ma ci interessera’ il progetto e dovremo essere pronti a decidere tutti insieme. Su questo non ci piove- ha concluso- e’ un punto d’onore e sono convinto che Davide, Luigi e tutti gli altri non si tireranno indietro”.