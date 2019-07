“Sapevo che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe provato a negare l’evidenza e liberare quella donna che ha provato ad ammazzare 5 militari Italiani. Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia?. Mi vergogno di chi permette che in questo Paese arrivi il primo delinquente dall’estero e nel nome delle sue idee politiche disubbidisca alle leggi e metta a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l’alt su una strada italiana, chiunque e’ tenuto a tirare diritto e speronare un’auto della polizia?. Pessimo segnale signor giudice”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , in una diretta Facebook dopo la decisione del gip sulla capitana della Sea Watch Carola Rackete. “Se qualche giudice vuole fare politica si toglie la toga, si candida in Parlamento con la sinistra e cambia le leggi che non gli piacciono. Non siamo un Paese civile se si sovrappongono politica e magistratura. In questo caso non si sono solo ignorate le indicazioni di tre ministri e della Guardia Costiera, ma si e’ deliberatamente rischiato di uccidere 5 ragazzi in divisa che stavano facendo il loro lavoro”, aggiunge Salvini .

“Io non mollo, anzi da domani ancora piu’ determinato a fare rispettare i confini, le leggi, l’onore e il buon gusto. Proviamo a immaginare il caso contrario, proviamo a pensare a una nave di una Ong italiana in acque tedesche od olandesi che disubbidisce alle loro leggi e poi una note parte dritta verso il porto e sperona una motovedetta. Come l’avrebbero trattato un delinquente del genere in Germania, in Olanda, in Francia? Ma dopo quanti secondi viene affondata e quanti anni di galere si meritano quei criminali? In Italia no – aggiunge – perche’ ci sono i buoisti, i pacifisti. Secondo me quella di stasera e’ una sentenza che non fa bene e non fa onore all’Italia, perche’ quanti criminali si sentiranno legittimati a fregarsene delle Forze dell’ordine. Quei militari che ogni giorno rischiano la vita, meritano rispetto, non sentenze vergognose e che liberano i delinquenti solo per fare piacere magari a qualcuno. Come ministero tramite il prefetto fin dal primo secondo dopo questa sentenza politica e vergognosa, ci siamo adoperati per l’accompagnamento coatto della signorina sul primo aereo con direzione Germania, cosi’ eventuali altri danni li fara’ nel suo paese. Vediamo se almeno questo ci sara’ concesso”.

Per Salvini , inoltre, “questa non e’ la giustizia che serve a un Paese che vuole crescere. Quanto e’ urgente la riforma della giustizia, quanto cambiare i criteri di assunzione, selezione, formazione e promozione di chi amministra la giustizia in Italia. Ci stiamo lavorando. Mi auguro che quata notte quel giudice ripensi a quello che ha scelto, fatto e scritto. Il posto di quella signorina questa sera sarebbe stato la galera, ma un giudice ha deciso che non sia cosi’, che alemno ci permattano di metterla sul primo aereo direzione Berlino. Sentenze come questa che vanno contro l’Italia e contro la legge mi impongono di lavorare di piu’ e meglio. Buoni si’ fessi no, solidali si’ complici dei trafficanti no”, conclude Salvini . (ITALPRESS)