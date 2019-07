MUSSOMELI – “Sono lieto di comunicare ai miei concittadini, ed in modo particolare alle famiglie con neonati, scrive il primo cittadino Catania nelle sue informative, che un altro progetto del Comune, con importo pari a Euro 56.381,45, è stato approvato.

Il progetto prevedeva l’implementazione del servizio di asilo nido comunale mediante il prolungamento di ore giornaliere. A questo progetto verrà sommato l’altro progetto di cui avevamo avuto notizia qualche mese fa. Adesso verranno espletate le procedure di gara per l’individuazione della ditta che dovrà svolgere il servizio e, alla riapertura del nuovo anno scolastico (settembre prossimo), le famiglie potranno usufruire di questo nuovo servizio gratuito. Ringrazio il mio assessore ai servizi sociali Giuseppina Territo, la Dirigente area Amministrativa Antonella Cordaro e la nostra Dipendente Maria Pia Sorce per il buon lavoro svolto. Avanti in questa direzione!”