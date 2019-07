Avrà luogo venerdì 5 luglio il primo degli otto appuntamenti dei “Dialoghi d’Alchimia” centrati quest’anno sulla riscoperta dei borghi e masserie del territorio della Sicilia centrale. L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 17.30 nel borgo Canicassè Casale, prevede la visita all’abitato e alle architetture rurali condotta da Amedeo Giammusso, animata da canti e poesie in dialetto siciliano a cura del comitato locale. Segue una conferenza sul tema “La Sicilia dei grani antichi” nella quale relazioneranno Silvia Turco (Coltivatrice e custode di semi di grani antichi) e Stefania Mancini Alaimo (Responsabile regionale Slow Food).

Seguirà un laboratorio del gusto sul pane, tenuto da Salvatore Carletta, panificatore San Cataldese e docente tecnico presso la Scuola Professionale Euroform, che a conclusione offrirà una degustazione di prodotti a base di farine di grani antichi.

Per la partecipazione all’evento, é richiesta la prenotazione presso l’Infopoint Pro Loco di Caltanissetta in Corso Umberto I.