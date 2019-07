Lo “Studio Danza di Mariella Rizza” ha concluso l’anno di formazione con l’ormai consueto saggio finale. Numerose le allieve che si sono esibite in performance di tutte le discipline coreutiche: classica, neoclassica, contemporanea, modern, videodance e hip hop.

La scuola quest’anno ha aperto le porte a maestri esterni che, oltre a formare gli allievi e potenziare le attitudini personali, hanno offerto nuove e interessanti opportunità professionali.

Mariella Rizza, oltre ad essere direttrice della scuola da oltre 25 anni, è insegnante laureata presso I.S.T.D. di Londra con la qualifica di DDE (Degree in Dance Education) e nella prossima stagione sarà formatrice esterna del teatro Golden di Roma. “Il nostro scopo è quello di portare gli studenti a realizzare il loro sogno incentivandoli a crescere grazie alla guida di insegnanti professionisti” ha sottolineato l’insegnante.

La scuola, nata per volere della madre Superiora Suor Maria Paola all’interno dei locali dell’istituto Oasi di Cristo Re, negli anni si è evoluta e si è aperta anche agli studenti esterni.

Il saggio del 2019, la cui direzione artistica è stata affidata a Gianni Rosaci è andato ben oltre la semplice dimostrazione delle competenze acquisite durante l’anno ma si è trasformato in un vero e proprio spettacolo. Un merito raggiunto grazie all’impegno di ciascuna allieva e impreziosito dalla qualità delle musiche, coreografie e costumi di scena.

Per l’anno 2018/19 sono stati ospitati il maestro Gianni Rosaci e i ballerini Valentina e Claudio Scafidi. L’esperienza e la competenza certificata è il fiore all’occhiello ma anche il requisito indispensabile richiesto ai formatori dello “Studio Danza”.

Gianni Rosaci ha un ricco curriculum alle spalle. Da primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, adesso ne è diventato uno dei docenti. In aggiunta il coreografo attualmente dirige il teatro Golden di Roma ed è talent scout CODART di Rotterdam e dell’accademia di Berlino. Il suo progetto futuro è quello di creare una compagnia di giovani danzatori selezionando da diverse scuole gli allievi più meritevoli per dare loro la possibilità di fare esperienza e mantenere un contatto diretto con il teatro. I più dotati potranno avere, in tal modo, un’opportunità per poter aspirare a entrare a far parte di un’importante accademia di danza.

Per alcune delle allieve della scuola nissena, quelle più talentuose, il sogno ha iniziato a trasformarsi in realtà.

Alcune formazioni della scuola hanno partecipato e vinto alcuni concorsi di danza in Sicilia e sono state notate da Gianni Rosati ed Ester Parisi. I due professionisti hanno selezionato 7 giovani danzatrici per partecipare al “Galà di Danza della Città di Roma” svolto lo scorso 1 giugno.

Hanno calcato le scene della capitale con performance di contemporaneo il duo Lara Fiorenza e Vittoria Paris con “Respiro” e il gruppo Anita Arena, Valeria Sanguinè, Eleonora Serafini, Giulia Rizzo, Aurora Rizza, Lara Fiorenza e Vittoria Savarino Paris con “Frammenti”. Le allieve hanno vinto borse di studio per il “Summer Camp Teatro Golden”.

Alessia Truscelli, appena diplomata al liceo coreutico Ruggero Settimo, è stata ammessa al teatro Golden per un corso di adeguamento. Un trampolino di lancio che le potrebbe far guadagnare un posto in un corpo di ballo di una compagnia o accademia.