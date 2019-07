VILLALBA – Non c’è tregua, o meglio, non si danno tregua i politici villalbesi che, sull’argomento TARI, si rintuzzano reciprocamente, esponendo, alternativamente, la propria verità attraverso dettagliati comunicati stampa, mentre i cittadini stanno ad osservare. E così il gruppo “Amare Villalba”, gruppo di maggioranza, replica nuovamente al sindaco Plumeri: “Alle dichiarazioni del sindaco possiamo rispondere che è meglio essere “ignoranti” ( dal latino ignorö cioè non conoscere) che essere bugiardi…perché con tutto il suo giro di parole il sindaco ha semplicemente cercato di mascherare le assurdità commesse. Il sindaco continua a sostenere che i due piani finanziari inviati tramite pec dalla Srr siano uguali, ma quello protocollato in data 13.03.2019 riporta come somma totale da recuperare tramite bollettazione 184.504,71, ed è il solo documento che noi consiglieri comunali abbiamo potuto visionare perché questo ci è stato consegnato dagli uffici come documento ufficiale. Il successivo piano finanziario protocollato in data 21 03.2019, e di cui noi consiglieri e gli uffici ne sconoscevamo l’esistenza, riporta la cifra di 229.000 €, poiche’ non vengono conteggiati 45.000 € di recupero dall’evasione. Questo a detta del sindaco per paura che a fine anno tale somma non venga effettivamente incassata e dimentica però di dire che a marzo il comune aveva già incassato circa 10.000 €, ad oggi sono stati recuperati 26000 €, dunque se non tutti 45000 almeno una parte si poteva inserire nel piano per abbassare i costi della bolletta, così da incentivare i cittadini ancora di più. Il sindaco, che ancora una volta lo definiamo potestà, di sua spontanea volontà non ha voluto inserire queste somme nel piano finanziario. In questo modo ha potuto mantenere il piano finanziario precedente, non portandolo in consiglio per una rimodulazione delle tariffe. Così facendo di sicuro le bollette non sono state ridotte nemmeno di un euro! Resta da spiegare come mai il piano finanziario del 20.03.2019 non sia stato passato agli uffici e sia rimasto nel cassetto del sindaco, che poi lo ha mostrato fiero in consiglio comunale, evidenziando che ha chiamato lui personalmente il direttore della srr per rettificare il piano. Di certo noi consiglieri comunali non possiamo sapere le telefonate che intercorrono tra sindaco e responsabili della societa’, se non ci sono documenti ufficiali si acuisce sempre più la mancanza di trasparenza . Di sicuro resta il fatto che non apparteniamo alla stessa corrente politica, non dobbiamo portare avanti lo stesso programma elettorale, e sicuramente non possiamo riporre fiducia ad un sindaco che ha voluto in tutti i modi calpestarla..non è riuscito nemmeno a mantenere rapporti civili con i suoi consiglieri e assessori eletti, visto che è rimasto con solo 2 consiglieri dalla sua parte! Il tempo della favoletta di Pinocchio è finito! Faremo in modo di sbugiardare le sue menzogne, perché è inammissibile che fino a fine mandato adotti la politica dello scaricabarile per cercare di uscirne con la faccia pulita… ripetiamo fino alla fine che sarà ricordato come il peggiore sindaco della storia di Villalba! Questa è l’amara Villalba tanto decantata, finita nelle mani sbagliate, che sta arrivando al collasso.”