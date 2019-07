Incidente nautico in laguna a Venezia. Una ragazzina di 12 anni è morta dopo che la barca sulla quale si trovava con altre quattro persone ha urtato i pali disseminati nella laguna. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale dove è poi deceduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.