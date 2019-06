SOMMATINO. Sono disponibili gli emolumenti previsti per presidenti e segretari di seggio elettorale e per gli stessi scrutatori che hanno prestato la loro opera in occasione delle recenti Elezioni Europee del 26 maggio scorso. Le somme per il pagamento degli onorari a favore di presidenti, segretari e scrutatorsono disponibili presso la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, muniti di carta di identità e codice fiscale. A renderlo noto è stato il Comune.