SERRADIFALCO. S’è concluso il progetto Pon “La scienza, la … e la sua applicabilità” presso l’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi” di cui è dirigente scolastica la prof. Anna Maria Nobile. Tale percorso progettuale ha inteso ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e che ha visto partecipare 17 alunni delle classi terze della scuola primaria di Serradifalco. Esperto del progetto è stato il prof. Salvatore Terrana, mentre tutor è stato il prof. Gaetano Damico. La misura progettuale ha trattato i temi dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente con particolare riferimento al territorio in cui lo stesso progetto è stato svolto. Le uscite didattiche, rese possibili grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Serradifalco e Montedoro che hanno messo a disposizione lo scuolabus per gli spostamenti, hanno fatto toccare con mano i diversi tipi di ambienti naturali, ambienti manipolati dall’azione antropica ed ambienti recuperati. È stato visitato il parco geominerario di Montedoro, un’azienda agrituristica in territorio di Serradifalco, il centro raccolta differenziata e il lago Soprano di Serradifalco. Durante quest’ultima visita ci si è avvalsi della presenza del dott. Michele Ninfa che, nella qualità di geologo e studioso di storia locale, ha edotto i ragazzi sulla genesi e la storia del lago implementandone le conoscenze specifiche. L’incontro conclusivo ha visto la presenza di numerosi genitori, degli alunni, dell’assessore al territorio e ambiente Basilio Martino e della dirigente scolastica. Questi gli alunni che hanno partecipato al corso: Achirei Gabriel; Brancato Giulia; Butticè Roberta; Callari Carmelo; Clizia Loris; Calabrese Leonardo; Crucillà Chiara Pia; Grizzanti Salvatore; Lafi Yassin; Marsala Nicolas; Palermo Simona; Palmeri Tabita; Rondinella Gloria Maria Pia; Salamone Febe; Todaro Vincenzo Pio; Vella Gabriel.