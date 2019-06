SAN CATALDO. Si svolge sabato 8 giugno alle ore 20 la tradizionale Veglia di Pentecoste nella Chiesa Madre. Si tratta di un evento particolarmente sentito da parte della Comunità Ecclesiale di San Cataldo. Come ha avuto modo di ribadire l’arciprete don Biagio Biancheri, la Veglia di Pentecoste costituirà un evento cittadino in comunione con il Vescovo Mario e con tutti i comuni della Diocesi alla stessa ora. C’è da dire che, nel pomeriggio di sabato 8 giugno, in nessuna parrocchia e rettoria della Città di San Cataldo sarà celebrata la Santa Messa.