SAN CATALDO. Si svolgerà lunedì prossimo 17 giugno la Messa prima degli esami. L’inizio è previsto alle ore 18. La messa sarà celebrata in Chiesa Madre e sarà un appuntamento destinato a tutti i giovani sancataldesi che si preparano agli Esami di Stato. Celebrerà l’Eucaristia in onore dello Spirito Santo, il nuovo direttore della Pastorale Giovanile diocesana, don Leandro Giugno. Al termine della Santa Messa, come ormai da tradizione, i giovani si sposteranno in Piazza Madrice per il brindisi augurale e il gelato. A tutti sarà consegnata la penna da usare per la prova scritta e l’immaginetta di san Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti.