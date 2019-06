SAN CATALDO. Sono in pagamento le spettanze per gli scrutatori, i segretari ed i presidenti dei seggi elettorali che hanno svolto le loro mansioni in occasione delle elezioni europee dello scorso 26 maggio. Lo ha reso noto la commissione prefettizia comunale. Gli emolumenti si possono ritirare presso l’Istituto bancario che funge da tesoreria comunale, e cioè il Monte dei Paschi di Siena di Via Babbaurra. Ovviamente i diretti interessati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento per poter accedere al beneficio economico.