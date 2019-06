Ancora una tragedia sulle strade a Palermo. Un uomo, Nicola Polisano, di 55 anni ha perso la vita in un scontro in via Selinunte, all’angolo con via Piazzi. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un’auto. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo sul posto ma non c’è stato nulla da fare. In via Selinunte sono arrivati gli uomini dell’infortunistica che stanno effettuando i rilievi del caso. Il magistrato di turno è arrivato per l’ispezione cadaverica. Si tratta della settima vittima della strada in città in questo 2019.

Qualche giorno fa, due mesi dopo essere stato investito in via Roma da uno scooter davanti al palazzo delle Poste centrali, a perdere la vita era Giuseppe Settecase. L’incidente che ha poi portato al decesso Settecase è avvenuto lo scorso 20 marzo, nel tardo pomeriggio l’uomo si stava recando alle poste. Un giovane a bordo di Piaggio Medley lo ha investito. Il 72enne era stato trasportato all’ospedale Civico, dove era stato ricoverato per un mese e mezzo. I medici lo avevano dimesso 20 giorni fa, ma il 72enne non si è mai ripreso. Qualche giorno fa ha avuto una crisi respiratoria e i familiari hanno chiamato il 118 per trasportarlo in ospedale dove è morto. (di Luigi Ansaloni, fonte gds.it)