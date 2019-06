Incidente mortale sulla strada provinciale 10 Niscemi – Gela, nel nisseno. La vittima e’ un giovane, Cristian Cannia, 22 anni, di Niscemi. Viaggiava in compagnia di altri quattro amici a bordo di una Mini Cooper, finita in una scarpata. Due dei cinque occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Cristian Cannia e’ deceduto subito dopo l’arrivo nell’ospedale di Gela, dove sono stati ricoverati altri tre giovani. Un altro ferito, piu’ grave, e’ stato trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo.