MUSSOMELI – (D’Amministrazione comunale) – Continua l’attività di progettazione messa in campo dall’Amministrazione Catania, orientata al miglioramento delle infrastrutture presenti nel territorio. Nella giornata di venerdì 7 giugno, è stata deliberata in giunta l’approvazione di ben cinque progetti, finalizzati all’adeguamento ed al miglioramento di tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale presenti a Mussomeli. Complessivamente, l’importo dei progetti approvati è pari a € 7.609.160,56 ed è così suddiviso:

• Edificio Scolastico Via Concetto Marchesi: € 1.870.000,00

• Plesso Sac. Messina: € 1.261.873,11

• Plesso Pino Puglisi: € 1.582.287,45

• Plesso Madre Teresa di Calcutta: € 495.000,00

• Edifici Scolastici Via M. di Fatima e Via Pola: € 2.400.000,00

“Assai rilevante . continua la nota, è dunque, ad oggi, il parco progetti predisposto dalla nostra amministrazione nel settore dei lavori pubblici e dell’efficientamento energetico. Parco progetti che ammonta a circa 50 milioni di euro con una straordinaria percentuale di progetti già finanziati (oltre il 50% per un importo complessivo di 26,1 milioni di euro distribuito in ben 17 progetti) ed altri progetti ancora in fase istruttoria o in graduatoria utile per il successivo finanziamento. Rispetto ai 17 progetti già finanziati n° 3 sono già stati realizzati e collaudati, n° 3 sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione e altre 11 sono nella fase di predisposizione dei bandi di gara e verranno appaltati a breve per il conseguente avvio dei lavori. Come amministratore di questo comune, dice il sindaco Catania, esprimo, dunque, grande soddisfazione per l’intenso ma proficuo lavoro fino a questo momento realizzato e assicuro che il nostro impegno continuerà senza sosta e senza risparmio anche nei prossimi mesi”.